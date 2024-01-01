Египетские фунты в гватемальские кетсали

Сконвертируйте EGP в GTQ по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = Q0,1568 GTQ

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к GTQ

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GTQ
1 EGP в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,15930,1602
Низкий0,15670,1567
В среднем0,15840,1589
Изменение-1.46%-0.35%
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Соотношение 1 EGP к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс EGP к GTQ составил 0,1593, а минимальный — 0,1567. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1584. Изменение курса EGP к GTQ в процентном соотношении составило -1.46.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к GTQ составил 0,1602, а минимальный — 0,1567. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1589. Изменение курса EGP к GTQ в процентном соотношении составило -0.35.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Гватемальский кетсаль
1 EGP0,15678 GTQ
5 EGP0,78391 GTQ
10 EGP1,56781 GTQ
20 EGP3,13562 GTQ
50 EGP7,83905 GTQ
100 EGP15,67810 GTQ
250 EGP39,19525 GTQ
500 EGP78,39050 GTQ
1000 EGP156,78100 GTQ
2000 EGP313,56200 GTQ
5000 EGP783,90500 GTQ
10000 EGP1 567,81000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Египетский фунт
1 GTQ6,37832 EGP
5 GTQ31,89160 EGP
10 GTQ63,78320 EGP
20 GTQ127,56640 EGP
50 GTQ318,91600 EGP
100 GTQ637,83200 EGP
250 GTQ1 594,58000 EGP
500 GTQ3 189,16000 EGP
1000 GTQ6 378,32000 EGP
2000 GTQ12 756,64000 EGP
5000 GTQ31 891,60000 EGP
10000 GTQ63 783,20000 EGP