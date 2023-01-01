جنيه مصري إلى كتزال غواتيمالي

تحويل EGP إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٥٤٫٣٣ gtq

1.00000 EGP = 0.25433 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49751.439041.663050.964518.2045
1GBP1.1535411.2292102.0841.659971.918381.1125920.9994
1USD0.938450.813537183.04951.350451.560670.905117.0838
1INR0.01129970.009795810.01204110.01626080.01879210.01089830.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Guatemalan Quetzal
1 EGP0.25433 GTQ
5 EGP1.27163 GTQ
10 EGP2.54325 GTQ
20 EGP5.08650 GTQ
50 EGP12.71625 GTQ
100 EGP25.43250 GTQ
250 EGP63.58125 GTQ
500 EGP127.16250 GTQ
1000 EGP254.32500 GTQ
2000 EGP508.65000 GTQ
5000 EGP1271.62500 GTQ
10000 EGP2543.25000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / جنيه مصري
1 GTQ3.93198 EGP
5 GTQ19.65990 EGP
10 GTQ39.31980 EGP
20 GTQ78.63960 EGP
50 GTQ196.59900 EGP
100 GTQ393.19800 EGP
250 GTQ982.99500 EGP
500 GTQ1965.99000 EGP
1000 GTQ3931.98000 EGP
2000 GTQ7863.96000 EGP
5000 GTQ19659.90000 EGP
10000 GTQ39319.80000 EGP