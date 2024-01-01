Египетские фунты в гвинейские франки

Сконвертируйте EGP в GNF по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = GFr174,9 GNF

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к GNF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GNF
1 EGP в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий177,6680178,9890
Низкий174,2400174,2400
В среднем176,6216177,2010
Изменение-1.53%-0.10%
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Соотношение 1 EGP к GNF

За последние 30 дней максимальный курс EGP к GNF составил 177,6680, а минимальный — 174,2400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 176,6216. Изменение курса EGP к GNF в процентном соотношении составило -1.53.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к GNF составил 178,9890, а минимальный — 174,2400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 177,2010. Изменение курса EGP к GNF в процентном соотношении составило -0.10.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Гвинейский франк
1 EGP174,85300 GNF
5 EGP874,26500 GNF
10 EGP1 748,53000 GNF
20 EGP3 497,06000 GNF
50 EGP8 742,65000 GNF
100 EGP17 485,30000 GNF
250 EGP43 713,25000 GNF
500 EGP87 426,50000 GNF
1000 EGP174 853,00000 GNF
2000 EGP349 706,00000 GNF
5000 EGP874 265,00000 GNF
10000 EGP1 748 530,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Египетский фунт
1 GNF0,00572 EGP
5 GNF0,02860 EGP
10 GNF0,05719 EGP
20 GNF0,11438 EGP
50 GNF0,28595 EGP
100 GNF0,57191 EGP
250 GNF1,42977 EGP
500 GNF2,85955 EGP
1000 GNF5,71909 EGP
2000 GNF11,43818 EGP
5000 GNF28,59545 EGP
10000 GNF57,19090 EGP