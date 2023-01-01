جنيه مصري إلى فرنك غيني

تحويل EGP إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
277880 gnf

1.00000 EGP = 277.88000 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
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EGP إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065588.47831.438531.663020.964518.2034
1GBP1.1535411.22915102.0681.659481.918451.1125920.9993
1USD0.938550.81357183.03921.35011.560790.905217.0844
1INR0.01130220.009797430.012042510.01625860.01879590.01090090.205739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Guinean Franc
1 EGP277.88000 GNF
5 EGP1389.40000 GNF
10 EGP2778.80000 GNF
20 EGP5557.60000 GNF
50 EGP13894.00000 GNF
100 EGP27788.00000 GNF
250 EGP69470.00000 GNF
500 EGP138940.00000 GNF
1000 EGP277880.00000 GNF
2000 EGP555760.00000 GNF
5000 EGP1389400.00000 GNF
10000 EGP2778800.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / جنيه مصري
1 GNF0.00360 EGP
5 GNF0.01799 EGP
10 GNF0.03599 EGP
20 GNF0.07197 EGP
50 GNF0.17993 EGP
100 GNF0.35987 EGP
250 GNF0.89967 EGP
500 GNF1.79933 EGP
1000 GNF3.59867 EGP
2000 GNF7.19734 EGP
5000 GNF17.99335 EGP
10000 GNF35.98670 EGP