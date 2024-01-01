Алжирские динары в индонезийские рупии

Сконвертируйте DZD в IDR по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = Rp117,6 IDR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к IDR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IDR
1 DZD в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий118,6430118,7320
Низкий116,0930114,3570
В среднем117,3436116,4524
Изменение-0.22%-0.68%
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Соотношение 1 DZD к IDR

За последние 30 дней максимальный курс DZD к IDR составил 118,6430, а минимальный — 116,0930. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 117,3436. Изменение курса DZD к IDR в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к IDR составил 118,7320, а минимальный — 114,3570. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 116,4524. Изменение курса DZD к IDR в процентном соотношении составило -0.68.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Индонезийская рупия
1 DZD117,57700 IDR
5 DZD587,88500 IDR
10 DZD1 175,77000 IDR
20 DZD2 351,54000 IDR
50 DZD5 878,85000 IDR
100 DZD11 757,70000 IDR
250 DZD29 394,25000 IDR
500 DZD58 788,50000 IDR
1000 DZD117 577,00000 IDR
2000 DZD235 154,00000 IDR
5000 DZD587 885,00000 IDR
10000 DZD1 175 770,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Алжирский динар
1 IDR0,00851 DZD
5 IDR0,04253 DZD
10 IDR0,08505 DZD
20 IDR0,17010 DZD
50 IDR0,42525 DZD
100 IDR0,85050 DZD
250 IDR2,12626 DZD
500 IDR4,25252 DZD
1000 IDR8,50504 DZD
2000 IDR17,01008 DZD
5000 IDR42,52520 DZD
10000 IDR85,05040 DZD