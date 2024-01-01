250 индонезийских рупий в алжирские динары

Сконвертируйте IDR в DZD по реальному обменному курсу

250 idr
2,08 dzd

Rp1,000 IDR = دج0,008305 DZD

Среднерыночный курс в 10:48
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1 IDR в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00830,0084
Низкий0,00820,0082
В среднем0,00820,0083
Изменить1.15%0.41%
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Соотношение 1 IDR к DZD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к DZD составил 0,0083, а минимальный — 0,0082. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0082. Изменение курса IDR к DZD в процентном соотношении составило 1.15.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к DZD составил 0,0084, а минимальный — 0,0082. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0083. Изменение курса IDR к DZD в процентном соотношении составило 0.41.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6660,9191,3451,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07911,4641,6271,4930,8438,501
1 SGD0,74462,2070,68311,1111,020,5765,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в AUD

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IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Алжирский динар
1 IDR0,00831 DZD
5 IDR0,04153 DZD
10 IDR0,08305 DZD
20 IDR0,16610 DZD
50 IDR0,41526 DZD
100 IDR0,83052 DZD
250 IDR2,07630 DZD
500 IDR4,15260 DZD
1000 IDR8,30519 DZD
2000 IDR16,61038 DZD
5000 IDR41,52595 DZD
10000 IDR83,05190 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Индонезийская рупия
1 DZD120,40700 IDR
5 DZD602,03500 IDR
10 DZD1 204,07000 IDR
20 DZD2 408,14000 IDR
50 DZD6 020,35000 IDR
100 DZD12 040,70000 IDR
250 DZD30 101,75000 IDR
500 DZD60 203,50000 IDR
1000 DZD120 407,00000 IDR
2000 DZD240 814,00000 IDR
5000 DZD602 035,00000 IDR
10000 DZD1 204 070,00000 IDR