1 чешская крона в швейцарские франки

Сконвертируйте CZK в CHF по реальному обменному курсу

1 czk
0.04 chf

1.00000 CZK = 0.03921 CHF

Среднерыночный курс в 11:34 UTC
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График изменения обменного курса CZK к CHF

1 мин. назад 1 CZK → 0 CHF
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86041.073389.08341.450991.665060.9590518.395
1GBP1.1622511.2474103.5341.686361.935151.1146621.3788
1USD0.93170.801667182.99951.35191.551350.8935517.1387
1INR0.01122540.00965870.012048310.0162880.01869110.01076570.206492

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Как произвести расчет конвертации из из чешских крон в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Чешская крона / Швейцарский франк
1 CZK0.03921 CHF
5 CZK0.19604 CHF
10 CZK0.39208 CHF
20 CZK0.78416 CHF
50 CZK1.96041 CHF
100 CZK3.92081 CHF
250 CZK9.80203 CHF
500 CZK19.60405 CHF
1000 CZK39.20810 CHF
2000 CZK78.41620 CHF
5000 CZK196.04050 CHF
10000 CZK392.08100 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Чешская крона
1 CHF25.50490 CZK
5 CHF127.52450 CZK
10 CHF255.04900 CZK
20 CHF510.09800 CZK
50 CHF1275.24500 CZK
100 CHF2550.49000 CZK
250 CHF6376.22500 CZK
500 CHF12752.45000 CZK
1000 CHF25504.90000 CZK
2000 CHF51009.80000 CZK
5000 CHF127524.50000 CZK
10000 CHF255049.00000 CZK