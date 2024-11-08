5 швейцарских франков в чешские кроны

Сконвертируйте CHF в CZK по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = Kč26,91 CZK

Среднерыночный курс в 21:15
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График изменения обменного курса CHF к CZK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CZK
1 CHF в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий27,115427,1154
Низкий26,837626,3047
В среднем26,944226,7479
Изменение-0.04%0.67%
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Соотношение 1 CHF к CZK

За последние 30 дней максимальный курс CHF к CZK составил 27,1154, а минимальный — 26,8376. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 26,9442. Изменение курса CHF к CZK в процентном соотношении составило -0.04.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к CZK составил 27,1154, а минимальный — 26,3047. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 26,7479. Изменение курса CHF к CZK в процентном соотношении составило 0.67.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3971,3911,519152,511,676
1 EUR1,07210,8390,471,4911,628163,491,797
1 GBP1,2921,2051109,0541,7971,963197,0662,166
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8070,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Чешская крона
1 CHF26,90620 CZK
5 CHF134,53100 CZK
10 CHF269,06200 CZK
20 CHF538,12400 CZK
50 CHF1 345,31000 CZK
100 CHF2 690,62000 CZK
250 CHF6 726,55000 CZK
500 CHF13 453,10000 CZK
1000 CHF26 906,20000 CZK
2000 CHF53 812,40000 CZK
5000 CHF134 531,00000 CZK
10000 CHF269 062,00000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Швейцарский франк
1 CZK0,03717 CHF
5 CZK0,18583 CHF
10 CZK0,37166 CHF
20 CZK0,74332 CHF
50 CZK1,85831 CHF
100 CZK3,71661 CHF
250 CZK9,29153 CHF
500 CZK18,58305 CHF
1000 CZK37,16610 CHF
2000 CZK74,33220 CHF
5000 CZK185,83050 CHF
10000 CZK371,66100 CHF