Кувейтский динар (KWD)

Название валюты

Кувейтский динар

ك

Обменный курс для KWD

 USD INR EUR ZAR AUD NZD NGN AED
Из KWD3.27300 273.71600 2.99684 59.54730 4.86041 5.38987 5291.85000 12.02170
В KWD0.30553 0.00365 0.33369 0.01679 0.20574 0.18553 0.00019 0.08318

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Названиекувейтский динар (KWD)
Символك
Разменная единицаФилс
Символ разменной единицы¢
Часто исп. банкнотыKD 1⁄4, KD 1⁄2, KD 1, KD 5, KD 10, KD 20
Часто исп. монеты5, 10, 20, 50, 100 fulūs
Центральный банк Центральный банк Кувейта
Где используетсяКувейт

кувейтский динар (KWD): таблица фактов

Кувейтский динар контролируется центральным банковским органом страны, Центральным банком Кувейта. По состоянию на март 2013 года кувейтский динар считается самой ценной валютой в мире.

До 1961 года страна Персидского залива использовала индийские рупии, в частности рупию Персидского залива (XPGR), выпускаемую Резервным банком Индии для обращения в нескольких странах Персидского залива, включая Кувейт. Однако после обретения независимости в 1961 году Кувейт ввел собственную валюту, кувейтский динар, равный 13,33 индийским рупиям. В 1969 году был создан Центральный банк Кувейта для надзора за денежной системой страны.

Позже, в 1975 году, динар был привязан к взвешенной корзине валют. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году иракский динар временно заменил кувейтскую валюту, что привело к значительной девальвации кувейтского динара. После освобождения Кувейта в начале 1991 года кувейтский динар восстановился в стоимости до свего довоенного значения, также были выпущены новые банкноты. В период с 2003 по 2007 год динар был привязан к доллару США.

Дизайн монеты кувейтского динара

Что касается монет, монеты Кувейта, введенные в 1961 году, имеют согласованный дизайн, который остается неизменным с момента их создания. На монетах изображен дау, год чеканки по мусульманскому календарю Хиджре и григорианскому календарю, обозначенный арабскими цифрами. На оборотной стороне изображен номинал калюты на арабском языке, заключенный в круг, с надписью "الكُوَيت" (араб. Кувейт) сверху и "KUWAIT" (англ. Кувейт) снизу.

В отличие от нескольких других ближневосточных валют, в Кувейте циркулирует монета стоимостью 0,02 от основной денежной единицы вместо более распространенных 0,025 или 0,25, хотя последняя все же существует в форме банкноты.

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