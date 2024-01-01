кувейтский динар (KWD): таблица фактов

Кувейтский динар контролируется центральным банковским органом страны, Центральным банком Кувейта. По состоянию на март 2013 года кувейтский динар считается самой ценной валютой в мире.

До 1961 года страна Персидского залива использовала индийские рупии, в частности рупию Персидского залива (XPGR), выпускаемую Резервным банком Индии для обращения в нескольких странах Персидского залива, включая Кувейт. Однако после обретения независимости в 1961 году Кувейт ввел собственную валюту, кувейтский динар, равный 13,33 индийским рупиям. В 1969 году был создан Центральный банк Кувейта для надзора за денежной системой страны.

Позже, в 1975 году, динар был привязан к взвешенной корзине валют. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году иракский динар временно заменил кувейтскую валюту, что привело к значительной девальвации кувейтского динара. После освобождения Кувейта в начале 1991 года кувейтский динар восстановился в стоимости до свего довоенного значения, также были выпущены новые банкноты. В период с 2003 по 2007 год динар был привязан к доллару США.