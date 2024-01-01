Кувейтский динар (KWD)
Название валюты
Кувейтский динар
Символ валюты
ك
Обменный курс для KWD
|USD
|INR
|EUR
|ZAR
|AUD
|NZD
|NGN
|AED
|Из KWD
|3.27300
|273.71600
|2.99684
|59.54730
|4.86041
|5.38987
|5291.85000
|12.02170
|В KWD
|0.30553
|0.00365
|0.33369
|0.01679
|0.20574
|0.18553
|0.00019
|0.08318
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|Название
|кувейтский динар (KWD)
|Символ
|ك
|Разменная единица
|Филс
|Символ разменной единицы
|¢
|Часто исп. банкноты
|KD 1⁄4, KD 1⁄2, KD 1, KD 5, KD 10, KD 20
|Часто исп. монеты
|5, 10, 20, 50, 100 fulūs
|Центральный банк
|Центральный банк Кувейта
|Где используется
|Кувейт
кувейтский динар (KWD): таблица фактов
Кувейтский динар контролируется центральным банковским органом страны, Центральным банком Кувейта. По состоянию на март 2013 года кувейтский динар считается самой ценной валютой в мире.
До 1961 года страна Персидского залива использовала индийские рупии, в частности рупию Персидского залива (XPGR), выпускаемую Резервным банком Индии для обращения в нескольких странах Персидского залива, включая Кувейт. Однако после обретения независимости в 1961 году Кувейт ввел собственную валюту, кувейтский динар, равный 13,33 индийским рупиям. В 1969 году был создан Центральный банк Кувейта для надзора за денежной системой страны.
Позже, в 1975 году, динар был привязан к взвешенной корзине валют. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году иракский динар временно заменил кувейтскую валюту, что привело к значительной девальвации кувейтского динара. После освобождения Кувейта в начале 1991 года кувейтский динар восстановился в стоимости до свего довоенного значения, также были выпущены новые банкноты. В период с 2003 по 2007 год динар был привязан к доллару США.
Дизайн монеты кувейтского динара
Что касается монет, монеты Кувейта, введенные в 1961 году, имеют согласованный дизайн, который остается неизменным с момента их создания. На монетах изображен дау, год чеканки по мусульманскому календарю Хиджре и григорианскому календарю, обозначенный арабскими цифрами. На оборотной стороне изображен номинал калюты на арабском языке, заключенный в круг, с надписью "الكُوَيت" (араб. Кувейт) сверху и "KUWAIT" (англ. Кувейт) снизу.
В отличие от нескольких других ближневосточных валют, в Кувейте циркулирует монета стоимостью 0,02 от основной денежной единицы вместо более распространенных 0,025 или 0,25, хотя последняя все же существует в форме банкноты.