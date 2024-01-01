科威特第納爾（KWD）的實用資料

科威特第納爾由科威特中央銀行監管。截至2013年3月，科威特第納爾是全球最有價值的貨幣。

根據科威特的貨幣歷史，這個波斯灣國家在1961年之前沿用印度盧比，特別是由印度儲備銀行發行，並在科威特等多個波斯灣國家流通的波斯灣盧比（XPGR）。然而，科威特獨立後於1961年發行科威特第納爾，匯率為13.33印度盧比兌換1科威特第納爾。隨後，科威特中央銀行於1969年成立，負責監督該國的貨幣體系。

第納爾後來於1975年與一籃子加權貨幣掛鉤。1990年伊拉克入侵科威特後一段時間，伊拉克第納爾暫時取代成為科威特貨幣，導致科威特第納爾大幅貶值。1991年初科威特解放後，科威特第納爾恢復入侵前的幣值，並發行新鈔票。在2003年至2007年間，第納爾曾與美元掛鉤。