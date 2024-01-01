科威特第納爾 (KWD)

貨幣名稱

科威特第納爾

ك

KWD 匯率

 USD INR EUR ZAR AUD NZD NGN AED
從KWD3.24538 270.70600 3.03434 61.04860 4.96806 5.46223 4012.88000 11.92010
至KWD0.30813 0.00369 0.32956 0.01638 0.20129 0.18307 0.00025 0.08389

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比較匯率
姓名科威特第納爾 (KWD)
符號ك
輔幣單位費爾（fils）
輔幣符號¢
常用鈔票KD 1⁄4, KD 1⁄2, KD 1, KD 5, KD 10, KD 20
常用硬幣5, 10, 20, 50, 100 fulūs
央行 科威特中央銀行
使用者科威特

科威特第納爾（KWD）的實用資料

科威特第納爾由科威特中央銀行監管。截至2013年3月，科威特第納爾是全球最有價值的貨幣。

根據科威特的貨幣歷史，這個波斯灣國家在1961年之前沿用印度盧比，特別是由印度儲備銀行發行，並在科威特等多個波斯灣國家流通的波斯灣盧比（XPGR）。然而，科威特獨立後於1961年發行科威特第納爾，匯率為13.33印度盧比兌換1科威特第納爾。隨後，科威特中央銀行於1969年成立，負責監督該國的貨幣體系。

第納爾後來於1975年與一籃子加權貨幣掛鉤。1990年伊拉克入侵科威特後一段時間，伊拉克第納爾暫時取代成為科威特貨幣，導致科威特第納爾大幅貶值。1991年初科威特解放後，科威特第納爾恢復入侵前的幣值，並發行新鈔票。在2003年至2007年間，第納爾曾與美元掛鉤。

科威特第納爾的硬幣設計

科威特第納爾硬幣於1961年推出，自誕生以來一直保持一貫設計。該款硬幣上鑄有一艘單桅帆船，並附有以阿拉伯語寫成的鑄幣年份，包括伊斯蘭時代和公元紀年。硬幣背面的中心圓內鑄有阿拉伯語數值，上方鑄有「الكُوَيت」（以阿拉伯語寫成的科威特），下方則有科威特的英文名稱「KUWAIT」。

與其他幾種中東貨幣不同，科威特硬幣的幣值為0.02貨幣單位，而非常見的0.025或0.25，後者則以紙幣形式存在。

科威特第納爾兌各國貨幣匯率