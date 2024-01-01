科威特第納爾 (KWD)
貨幣名稱
科威特第納爾
貨幣符號
ك
|姓名
|科威特第納爾 (KWD)
|符號
|ك
|輔幣單位
|費爾（fils）
|輔幣符號
|¢
|常用鈔票
|KD 1⁄4, KD 1⁄2, KD 1, KD 5, KD 10, KD 20
|常用硬幣
|5, 10, 20, 50, 100 fulūs
|央行
|科威特中央銀行
|使用者
|科威特
科威特第納爾（KWD）的實用資料
科威特第納爾由科威特中央銀行監管。截至2013年3月，科威特第納爾是全球最有價值的貨幣。
根據科威特的貨幣歷史，這個波斯灣國家在1961年之前沿用印度盧比，特別是由印度儲備銀行發行，並在科威特等多個波斯灣國家流通的波斯灣盧比（XPGR）。然而，科威特獨立後於1961年發行科威特第納爾，匯率為13.33印度盧比兌換1科威特第納爾。隨後，科威特中央銀行於1969年成立，負責監督該國的貨幣體系。
第納爾後來於1975年與一籃子加權貨幣掛鉤。1990年伊拉克入侵科威特後一段時間，伊拉克第納爾暫時取代成為科威特貨幣，導致科威特第納爾大幅貶值。1991年初科威特解放後，科威特第納爾恢復入侵前的幣值，並發行新鈔票。在2003年至2007年間，第納爾曾與美元掛鉤。
科威特第納爾的硬幣設計
科威特第納爾硬幣於1961年推出，自誕生以來一直保持一貫設計。該款硬幣上鑄有一艘單桅帆船，並附有以阿拉伯語寫成的鑄幣年份，包括伊斯蘭時代和公元紀年。硬幣背面的中心圓內鑄有阿拉伯語數值，上方鑄有「الكُوَيت」（以阿拉伯語寫成的科威特），下方則有科威特的英文名稱「KUWAIT」。
與其他幾種中東貨幣不同，科威特硬幣的幣值為0.02貨幣單位，而非常見的0.025或0.25，後者則以紙幣形式存在。