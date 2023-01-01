科威特第納爾兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.864151.097691.44381.490271.652890.9576518.9615
1 GBP1.1572111.2702105.8241.724611.912811.108221.9432
1 USD0.911050.787278183.31251.357751.505910.8724517.2754
1 INR0.01093570.009449690.01200310.01629710.01807540.0104720.207357

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如何將科威特第納爾兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

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    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇KWD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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科威特第納爾澤西鎊兌換率
1 KWD2.55276 JEP
5 KWD12.76380 JEP
10 KWD25.52760 JEP
20 KWD51.05520 JEP
50 KWD127.63800 JEP
100 KWD255.27600 JEP
250 KWD638.19000 JEP
500 KWD1276.38000 JEP
1000 KWD2552.76000 JEP
2000 KWD5105.52000 JEP
5000 KWD12763.80000 JEP
10000 KWD25527.60000 JEP
澤西鎊科威特第納爾兌換率
1 JEP0.39173 KWD
5 JEP1.95866 KWD
10 JEP3.91733 KWD
20 JEP7.83466 KWD
50 JEP19.58665 KWD
100 JEP39.17330 KWD
250 JEP97.93325 KWD
500 JEP195.86650 KWD
1000 JEP391.73300 KWD
2000 JEP783.46600 KWD
5000 JEP1958.66500 KWD
10000 JEP3917.33000 KWD