kuwaitischer Dinar (KWD) – die Fakten-Tabelle

Der kuwaitische Dinar wird von der zentralen Bankbehörde in Kuwait, der Central Bank of Kuwait, überwacht. Seit März 2013 ist der kuwaitische Dinar die wertvollste Währung der Welt.

Vor 1961 verwendete Kuwait die indische Rupie als Währung, insbesondere die Persische Golf-Rupie (XPGR), die von der Reserve Bank of India für den Umlauf in mehreren Golfstaaten, darunter auch Kuwait, freigegeben wurde. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit führte Kuwait jedoch 1961 seine eigene Währung, den kuwaitischen Dinar, zu einem Kurs von 13,33 indischen Rupien für 1 KWD ein. In der Folge wurde 1969 die Zentralbank von Kuwait gegründet, um das Währungssystem des Landes zu überwachen.

Der Dinar wurde später, 1975, an einen gewichteten Währungskorb gekoppelt. Nach dem Einmarsch des Irak in Kuwait im Jahr 1990 wurde die kuwaitische Währung vorübergehend durch den irakischen Dinar ersetzt, was zu einer erheblichen Abwertung des kuwaitischen Dinar führte. Nach der Befreiung Anfang 1991 wurde der kuwaitische Dinar wieder auf den gleichen Wert vor der Invasion gebracht, und es wurden neue Banknoten ausgegeben. Zwischen 2003 und 2007 war der Dinar an den US-Dollar gekoppelt.