10 тысяч ботсванских пул в мексиканские песо

Сконвертируйте BWP в MXN по реальному обменному курсу

10 000 bwp
13 332,30 mxn

P1,000 BWP = Mex$1,333 MXN

Среднерыночный курс в 03:20
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BWP в MXNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,36311,3752
Низкий1,30831,2207
В среднем1,33321,2880
Изменить-2.19%8.06%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BWP к MXN

За последние 30 дней максимальный курс BWP к MXN составил 1,3631, а минимальный — 1,3083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3332. Изменение курса BWP к MXN в процентном соотношении составило -2.19.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к MXN составил 1,3752, а минимальный — 1,2207. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2880. Изменение курса BWP к MXN в процентном соотношении составило 8.06.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2850,9181,3441,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91111,4641,4921,8060,8411,624
1 SGD0,74413,6030,68311,021,2340,5751,11

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в мексиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванских пул

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

BWP в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Мексиканское песо
1 BWP1,33323 MXN
5 BWP6,66615 MXN
10 BWP13,33230 MXN
20 BWP26,66460 MXN
50 BWP66,66150 MXN
100 BWP133,32300 MXN
250 BWP333,30750 MXN
500 BWP666,61500 MXN
1000 BWP1 333,23000 MXN
2000 BWP2 666,46000 MXN
5000 BWP6 666,15000 MXN
10000 BWP13 332,30000 MXN
Обменные курсы Мексиканское песо / Ботсванская пула
1 MXN0,75006 BWP
5 MXN3,75029 BWP
10 MXN7,50058 BWP
20 MXN15,00116 BWP
50 MXN37,50290 BWP
100 MXN75,00580 BWP
250 MXN187,51450 BWP
500 MXN375,02900 BWP
1000 MXN750,05800 BWP
2000 MXN1 500,11600 BWP
5000 MXN3 750,29000 BWP
10000 MXN7 500,58000 BWP