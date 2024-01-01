История обменного курса ботсванская пула–мексиканские песо

Обменный курс ботсванская пула/мексиканские песо сейчас составляет 1,333, отражая изменение в размере 1.142% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.378% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/мексиканские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 1,334, и минимумом, равным 1,308, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.715% увеличение стоимости.