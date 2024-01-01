50 мексиканских песо в ботсванские пулы

Сконвертируйте MXN в BWP по реальному обменному курсу

Mex$1,000 MXN = P0,6582 BWP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса MXN к BWP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 MXN в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,68600,7197
Низкий0,65560,6556
В среднем0,66920,6788
Изменение-3.33%-8.55%
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Соотношение 1 MXN к BWP

За последние 30 дней максимальный курс MXN к BWP составил 0,6860, а минимальный — 0,6556. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6692. Изменение курса MXN к BWP в процентном соотношении составило -3.33.

За последние 90 дней максимальный курс MXN к BWP составил 0,7197, а минимальный — 0,6556. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6788. Изменение курса MXN к BWP в процентном соотношении составило -8.55.

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Популярные валюты

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10,9331,39184,3890,7740,8761,5195,735
1 EUR1,07211,49190,4570,830,9391,6286,148
1 CAD0,7190,671160,6680,5560,631,0924,123
1 INR0,0120,0110,01610,0090,010,0180,068

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Как произвести расчет конвертации из мексиканских песо в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MXN из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MXN в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мексиканских песо

MXN в USD

MXN в EUR

MXN в CAD

MXN в INR

MXN в GBP

MXN в CHF

MXN в AUD

MXN в BRL

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мексиканское песо / Ботсванская пула
1 MXN0,65817 BWP
5 MXN3,29085 BWP
10 MXN6,58169 BWP
20 MXN13,16338 BWP
50 MXN32,90845 BWP
100 MXN65,81690 BWP
250 MXN164,54225 BWP
500 MXN329,08450 BWP
1000 MXN658,16900 BWP
2000 MXN1 316,33800 BWP
5000 MXN3 290,84500 BWP
10000 MXN6 581,69000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Мексиканское песо
1 BWP1,51937 MXN
5 BWP7,59685 MXN
10 BWP15,19370 MXN
20 BWP30,38740 MXN
50 BWP75,96850 MXN
100 BWP151,93700 MXN
250 BWP379,84250 MXN
500 BWP759,68500 MXN
1000 BWP1 519,37000 MXN
2000 BWP3 038,74000 MXN
5000 BWP7 596,85000 MXN
10000 BWP15 193,70000 MXN