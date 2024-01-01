10 ботсванских пул в марокканские дирхамы

Сконвертируйте BWP в MAD по реальному обменному курсу

10 bwp
7,27 mad

P1,000 BWP = د.م.0,7271 MAD

Среднерыночный курс в 03:14
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1 BWP в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,73730,7423
Низкий0,72670,7195
В среднем0,73090,7326
Изменить-1.30%-0.73%
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Соотношение 1 BWP к MAD

За последние 30 дней максимальный курс BWP к MAD составил 0,7373, а минимальный — 0,7267. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7309. Изменение курса BWP к MAD в процентном соотношении составило -1.30.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к MAD составил 0,7423, а минимальный — 0,7195. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7326. Изменение курса BWP к MAD в процентном соотношении составило -0.73.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3441,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,90911,4641,4921,8060,8411,625
1 SGD0,74413,6020,68311,021,2340,5751,11

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванских пул

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Марокканский дирхам
1 BWP0,72706 MAD
5 BWP3,63531 MAD
10 BWP7,27062 MAD
20 BWP14,54124 MAD
50 BWP36,35310 MAD
100 BWP72,70620 MAD
250 BWP181,76550 MAD
500 BWP363,53100 MAD
1000 BWP727,06200 MAD
2000 BWP1 454,12400 MAD
5000 BWP3 635,31000 MAD
10000 BWP7 270,62000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Ботсванская пула
1 MAD1,37540 BWP
5 MAD6,87700 BWP
10 MAD13,75400 BWP
20 MAD27,50800 BWP
50 MAD68,77000 BWP
100 MAD137,54000 BWP
250 MAD343,85000 BWP
500 MAD687,70000 BWP
1000 MAD1 375,40000 BWP
2000 MAD2 750,80000 BWP
5000 MAD6 877,00000 BWP
10000 MAD13 754,00000 BWP