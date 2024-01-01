История обменного курса ботсванская пула–марокканские дирхамы

Обменный курс ботсванская пула/марокканские дирхамы сейчас составляет 0,727, отражая изменение в размере -0.558% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.066% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/марокканские дирхамы колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,732, и минимумом, равным 0,726, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.470% увеличение стоимости.