5 000 ботсванских пул в японские иены
Сконвертируйте BWP в JPY по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BWP в JPY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,9580
|11,9580
|Низкий
|11,5737
|11,1343
|В среднем
|11,7983
|11,5665
|Изменить
|-0.15%
|4.47%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BWP к JPY
За последние 30 дней максимальный курс BWP к JPY составил 11,9580, а минимальный — 11,5737. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11,7983. Изменение курса BWP к JPY в процентном соотношении составило -0.15.
За последние 90 дней максимальный курс BWP к JPY составил 11,9580, а минимальный — 11,1343. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 11,5665. Изменение курса BWP к JPY в процентном соотношении составило 4.47.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в японские иены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Ботсванская пула / Японская иена
|1 BWP
|11,66370 JPY
|5 BWP
|58,31850 JPY
|10 BWP
|116,63700 JPY
|20 BWP
|233,27400 JPY
|50 BWP
|583,18500 JPY
|100 BWP
|1 166,37000 JPY
|250 BWP
|2 915,92500 JPY
|500 BWP
|5 831,85000 JPY
|1000 BWP
|11 663,70000 JPY
|2000 BWP
|23 327,40000 JPY
|5000 BWP
|58 318,50000 JPY
|10000 BWP
|116 637,00000 JPY
|Обменные курсы Японская иена / Ботсванская пула
|100 JPY
|8,57360 BWP
|1000 JPY
|85,73600 BWP
|1500 JPY
|128,60400 BWP
|2000 JPY
|171,47200 BWP
|3000 JPY
|257,20800 BWP
|5000 JPY
|428,68000 BWP
|5400 JPY
|462,97440 BWP
|10000 JPY
|857,36000 BWP
|15000 JPY
|1 286,04000 BWP
|20000 JPY
|1 714,72000 BWP
|25000 JPY
|2 143,40000 BWP
|30000 JPY
|2 572,08000 BWP