История обменного курса ботсванская пула–японские иены

Обменный курс ботсванская пула/японские иены сейчас составляет 11,664, отражая изменение в размере 0.365% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.142% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/японские иены колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 11,815, и минимумом, равным 11,553, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.663% уменьшение стоимости.