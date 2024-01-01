10 бутанских нгултрумов в румынские леи
Сконвертируйте BTN в RON по реальному обменному курсу
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|1 BTN в RON
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0557
|0,0560
|Низкий
|0,0544
|0,0544
|В среднем
|0,0552
|0,0553
|Изменить
|-1.81%
|-2.65%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к RON
За последние 30 дней максимальный курс BTN к RON составил 0,0557, а минимальный — 0,0544. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0552. Изменение курса BTN к RON в процентном соотношении составило -1.81.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к RON составил 0,0560, а минимальный — 0,0544. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0553. Изменение курса BTN к RON в процентном соотношении составило -2.65.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в румынские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Румынский лей / Бутанский нгултрум
|1 RON
|18,33930 BTN
|5 RON
|91,69650 BTN
|10 RON
|183,39300 BTN
|20 RON
|366,78600 BTN
|50 RON
|916,96500 BTN
|100 RON
|1 833,93000 BTN
|250 RON
|4 584,82500 BTN
|500 RON
|9 169,65000 BTN
|1000 RON
|18 339,30000 BTN
|2000 RON
|36 678,60000 BTN
|5000 RON
|91 696,50000 BTN
|10000 RON
|183 393,00000 BTN