10 бутанских нгултрумов в румынские леи

Сконвертируйте BTN в RON по реальному обменному курсу

10 btn
0,55 ron

Nu.1,000 BTN = L0,05453 RON

Среднерыночный курс в 01:11
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1 BTN в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05570,0560
Низкий0,05440,0544
В среднем0,05520,0553
Изменить-1.81%-2.65%
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Соотношение 1 BTN к RON

За последние 30 дней максимальный курс BTN к RON составил 0,0557, а минимальный — 0,0544. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0552. Изменение курса BTN к RON в процентном соотношении составило -1.81.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к RON составил 0,0560, а минимальный — 0,0544. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0553. Изменение курса BTN к RON в процентном соотношении составило -2.65.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2750,9180,7731,3441,6581,493
1 CAD0,73113,3320,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90410,8421,4641,8061,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Румынский лей
1 BTN0,05453 RON
5 BTN0,27264 RON
10 BTN0,54528 RON
20 BTN1,09056 RON
50 BTN2,72639 RON
100 BTN5,45279 RON
250 BTN13,63197 RON
500 BTN27,26395 RON
1000 BTN54,52790 RON
2000 BTN109,05580 RON
5000 BTN272,63950 RON
10000 BTN545,27900 RON
Обменные курсы Румынский лей / Бутанский нгултрум
1 RON18,33930 BTN
5 RON91,69650 BTN
10 RON183,39300 BTN
20 RON366,78600 BTN
50 RON916,96500 BTN
100 RON1 833,93000 BTN
250 RON4 584,82500 BTN
500 RON9 169,65000 BTN
1000 RON18 339,30000 BTN
2000 RON36 678,60000 BTN
5000 RON91 696,50000 BTN
10000 RON183 393,00000 BTN