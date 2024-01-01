5 бутанских нгултрумов в кувейтские динары

Сконвертируйте BTN в KWD по реальному обменному курсу

5 btn
0,018 kwd

Nu.1,000 BTN = ك0,003652 KWD

Среднерыночный курс в 00:16
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BTN в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00370,0037
Низкий0,00370,0037
В среднем0,00370,0037
Изменить-0.66%-1.25%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BTN к KWD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к KWD составил 0,0037, а минимальный — 0,0037. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0037. Изменение курса BTN к KWD в процентном соотношении составило -0.66.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к KWD составил 0,0037, а минимальный — 0,0037. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0037. Изменение курса BTN к KWD в процентном соотношении составило -1.25.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7731,3441,6561,493
1 CAD0,729113,320,6690,5630,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,90110,8421,4651,8051,627

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Кувейтский динар
1 BTN0,00365 KWD
5 BTN0,01826 KWD
10 BTN0,03652 KWD
20 BTN0,07305 KWD
50 BTN0,18262 KWD
100 BTN0,36524 KWD
250 BTN0,91311 KWD
500 BTN1,82622 KWD
1000 BTN3,65243 KWD
2000 BTN7,30486 KWD
5000 BTN18,26215 KWD
10000 BTN36,52430 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Бутанский нгултрум
1 KWD273,79000 BTN
5 KWD1 368,95000 BTN
10 KWD2 737,90000 BTN
20 KWD5 475,80000 BTN
50 KWD13 689,50000 BTN
100 KWD27 379,00000 BTN
250 KWD68 447,50000 BTN
500 KWD136 895,00000 BTN
1000 KWD273 790,00000 BTN
2000 KWD547 580,00000 BTN
5000 KWD1 368 950,00000 BTN
10000 KWD2 737 900,00000 BTN