История обменного курса бутанский нгултрум–кувейтские динары

Обменный курс бутанский нгултрум/кувейтские динары сейчас составляет 0,004, отражая изменение в размере -0.077% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.230% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/кувейтские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,004, и минимумом, равным 0,004, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.133% уменьшение стоимости.