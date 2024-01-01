1 багамский доллар в оманские риалы

Сконвертируйте BSD в OMR по реальному обменному курсу

1 bsd
0,385 omr

B$1,000 BSD = ر.ع.0,3850 OMR

Среднерыночный курс в 21:52
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1 BSD в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,38500,3855
Низкий0,38500,3849
В среднем0,38500,3850
Изменить0.01%0.01%
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Соотношение 1 BSD к OMR

За последние 30 дней максимальный курс BSD к OMR составил 0,3850, а минимальный — 0,3850. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3850. Изменение курса BSD к OMR в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс BSD к OMR составил 0,3855, а минимальный — 0,3849. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3850. Изменение курса BSD к OMR в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 USDAUDINRCADNZDSGDZARGBP
1 USD11,49183,6891,3711,6541,34318,2690,773
1 AUD0,671156,1340,9191,1090,90112,2540,518
1 INR0,0120,01810,0160,020,0160,2180,009
1 CAD0,731,08861,06211,2070,9813,330,564

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Как произвести расчет конвертации из багамских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BSD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BSD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для багамский доллар

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BSD в INR

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BSD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Багамский доллар / Оманский риал
1 BSD0,38503 OMR
5 BSD1,92513 OMR
10 BSD3,85025 OMR
20 BSD7,70050 OMR
50 BSD19,25125 OMR
100 BSD38,50250 OMR
250 BSD96,25625 OMR
500 BSD192,51250 OMR
1000 BSD385,02500 OMR
2000 BSD770,05000 OMR
5000 BSD1 925,12500 OMR
10000 BSD3 850,25000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Багамский доллар
1 OMR2,59723 BSD
5 OMR12,98615 BSD
10 OMR25,97230 BSD
20 OMR51,94460 BSD
50 OMR129,86150 BSD
100 OMR259,72300 BSD
250 OMR649,30750 BSD
500 OMR1 298,61500 BSD
1000 OMR2 597,23000 BSD
2000 OMR5 194,46000 BSD
5000 OMR12 986,15000 BSD
10000 OMR25 972,30000 BSD