1 тысяча бразильских реалов в румынские леи

Сконвертируйте BRL в RON по реальному обменному курсу

1 000 brl
816,82 ron

R$1,000 BRL = L0,8168 RON

Среднерыночный курс в 19:33
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1 BRL в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,86020,9122
Низкий0,81570,8157
В среднем0,84100,8727
Изменить-4.07%-9.00%
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Соотношение 1 BRL к RON

За последние 30 дней максимальный курс BRL к RON составил 0,8602, а минимальный — 0,8157. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8410. Изменение курса BRL к RON в процентном соотношении составило -4.07.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к RON составил 0,9122, а минимальный — 0,8157. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8727. Изменение курса BRL к RON в процентном соотношении составило -9.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1911,4951,6260,96719,618
1 GBP1,18811,295108,321,7751,9311,14923,302
1 USD0,9180,772183,6771,3711,4920,88718,001
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Румынский лей
1 BRL0,81682 RON
5 BRL4,08410 RON
10 BRL8,16819 RON
20 BRL16,33638 RON
50 BRL40,84095 RON
100 BRL81,68190 RON
250 BRL204,20475 RON
500 BRL408,40950 RON
1000 BRL816,81900 RON
2000 BRL1 633,63800 RON
5000 BRL4 084,09500 RON
10000 BRL8 168,19000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Бразильский реал
1 RON1,22426 BRL
5 RON6,12130 BRL
10 RON12,24260 BRL
20 RON24,48520 BRL
50 RON61,21300 BRL
100 RON122,42600 BRL
250 RON306,06500 BRL
500 RON612,13000 BRL
1000 RON1 224,26000 BRL
2000 RON2 448,52000 BRL
5000 RON6 121,30000 BRL
10000 RON12 242,60000 BRL