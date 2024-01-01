5 австралийских долларов в таджикские сомони

Сконвертируйте AUD в TJS по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = SM7,017 TJS

Среднерыночный курс в 19:57
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График изменения обменного курса AUD к TJS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TJS
1 AUD в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7,21117,3890
Низкий6,97796,9779
В среднем7,08587,1484
Изменение-2.18%0.35%
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Соотношение 1 AUD к TJS

За последние 30 дней максимальный курс AUD к TJS составил 7,2111, а минимальный — 6,9779. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7,0858. Изменение курса AUD к TJS в процентном соотношении составило -2.18.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к TJS составил 7,3890, а минимальный — 6,9779. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,1484. Изменение курса AUD к TJS в процентном соотношении составило 0.35.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3930,9331,678152,681,3911,328
1 GBP1,2911108,9811,2052,167197,1631,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,8090,0160,016
1 EUR1,0710,8390,42311,798163,591,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Таджикский сомони
1 AUD7,01743 TJS
5 AUD35,08715 TJS
10 AUD70,17430 TJS
20 AUD140,34860 TJS
50 AUD350,87150 TJS
100 AUD701,74300 TJS
250 AUD1 754,35750 TJS
500 AUD3 508,71500 TJS
1000 AUD7 017,43000 TJS
2000 AUD14 034,86000 TJS
5000 AUD35 087,15000 TJS
10000 AUD70 174,30000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Австралийский доллар
1 TJS0,14250 AUD
5 TJS0,71251 AUD
10 TJS1,42502 AUD
20 TJS2,85004 AUD
50 TJS7,12510 AUD
100 TJS14,25020 AUD
250 TJS35,62550 AUD
500 TJS71,25100 AUD
1000 TJS142,50200 AUD
2000 TJS285,00400 AUD
5000 TJS712,51000 AUD
10000 TJS1 425,02000 AUD