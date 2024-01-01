Армянские драмы в вьетнамские донги

Сконвертируйте AMD в VND по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ₫65,36 VND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к VND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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VND
1 AMD в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий65,746165,7461
Низкий63,943863,2997
В среднем65,086364,3267
Изменение1.79%1.04%
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Соотношение 1 AMD к VND

За последние 30 дней максимальный курс AMD к VND составил 65,7461, а минимальный — 63,9438. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 65,0863. Изменение курса AMD к VND в процентном соотношении составило 1.79.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к VND составил 65,7461, а минимальный — 63,2997. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 64,3267. Изменение курса AMD к VND в процентном соотношении составило 1.04.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянский драм

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Вьетнамский донг
1 AMD65,35830 VND
5 AMD326,79150 VND
10 AMD653,58300 VND
20 AMD1 307,16600 VND
50 AMD3 267,91500 VND
100 AMD6 535,83000 VND
250 AMD16 339,57500 VND
500 AMD32 679,15000 VND
1000 AMD65 358,30000 VND
2000 AMD130 716,60000 VND
5000 AMD326 791,50000 VND
10000 AMD653 583,00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Армянский драм
1000 VND15,30030 AMD
2000 VND30,60060 AMD
5000 VND76,50150 AMD
10000 VND153,00300 AMD
20000 VND306,00600 AMD
50000 VND765,01500 AMD
100000 VND1 530,03000 AMD
200000 VND3 060,06000 AMD
500000 VND7 650,15000 AMD
1000000 VND15 300,30000 AMD
2000000 VND30 600,60000 AMD
5000000 VND76 501,50000 AMD