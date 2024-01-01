История обменного курса армянский драм–вьетнамские донги

Обменный курс армянских драма/вьетнамские донги сейчас составляет 65,358, отражая изменение в размере -0.021% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.150% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 65,779, и минимумом, равным 65,260, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.668%.