500 армянских драмов в польские злотые

Сконвертируйте AMD в PLN по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = zł0,01043 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 AMD в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01050,0105
Низкий0,01010,0098
В среднем0,01030,0101
Изменение2.51%2.22%
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Соотношение 1 AMD к PLN

За последние 30 дней максимальный курс AMD к PLN составил 0,0105, а минимальный — 0,0101. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0103. Изменение курса AMD к PLN в процентном соотношении составило 2.51.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к PLN составил 0,0105, а минимальный — 0,0098. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0101. Изменение курса AMD к PLN в процентном соотношении составило 2.22.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Польский злотый
1 AMD0,01043 PLN
5 AMD0,05213 PLN
10 AMD0,10426 PLN
20 AMD0,20851 PLN
50 AMD0,52128 PLN
100 AMD1,04255 PLN
250 AMD2,60638 PLN
500 AMD5,21275 PLN
1000 AMD10,42550 PLN
2000 AMD20,85100 PLN
5000 AMD52,12750 PLN
10000 AMD104,25500 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Армянский драм
1 PLN95,91880 AMD
5 PLN479,59400 AMD
10 PLN959,18800 AMD
20 PLN1 918,37600 AMD
50 PLN4 795,94000 AMD
100 PLN9 591,88000 AMD
250 PLN23 979,70000 AMD
500 PLN47 959,40000 AMD
1000 PLN95 918,80000 AMD
2000 PLN191 837,60000 AMD
5000 PLN479 594,00000 AMD
10000 PLN959 188,00000 AMD