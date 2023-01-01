500 Ermeni dramından Polonya zlotisine
Reel döviz kuru ile AMD → PLN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Ermeni Dramı
|1 PLN
|89.03750 AMD
|5 PLN
|445.18750 AMD
|10 PLN
|890.37500 AMD
|20 PLN
|1780.75000 AMD
|50 PLN
|4451.87500 AMD
|100 PLN
|8903.75000 AMD
|250 PLN
|22259.37500 AMD
|500 PLN
|44518.75000 AMD
|1000 PLN
|89037.50000 AMD
|2000 PLN
|178075.00000 AMD
|5000 PLN
|445187.50000 AMD
|10000 PLN
|890375.00000 AMD