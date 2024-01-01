5 Polonya zlotisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile PLN → AMD çevirin

1,000zł PLN = 94,69֏ AMD

12:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → AMD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AMD
1 PLN → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek97,7445101,8500
Düşük94,237394,2373
Ortalama96,033198,7088
Değişim-3.15%-6.09%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → AMD istatistikleri

PLN → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 97,7445, en düşük 94,2373 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 96,0331 oldu. PLN → AMD kurundaki değişiklik -3.15 değerindeydi.

PLN → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 101,8500, en düşük 94,2373 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 98,7088 oldu. PLN → AMD kurundaki değişiklik -6.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4260,8881.397,9911,11323,982
1 EUR1,05410,83588,9720,9361.473,2711,71225,274
1 GBP1,2621,1981106,5751,1211.764,7514,02830,273
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5590,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Ermeni Dramı
1 PLN94,68750 AMD
5 PLN473,43750 AMD
10 PLN946,87500 AMD
20 PLN1.893,75000 AMD
50 PLN4.734,37500 AMD
100 PLN9.468,75000 AMD
250 PLN23.671,87500 AMD
500 PLN47.343,75000 AMD
1000 PLN94.687,50000 AMD
2000 PLN189.375,00000 AMD
5000 PLN473.437,50000 AMD
10000 PLN946.875,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Polonya Zlotisi
1 AMD0,01056 PLN
5 AMD0,05281 PLN
10 AMD0,10561 PLN
20 AMD0,21122 PLN
50 AMD0,52806 PLN
100 AMD1,05611 PLN
250 AMD2,64028 PLN
500 AMD5,28055 PLN
1000 AMD10,56110 PLN
2000 AMD21,12220 PLN
5000 AMD52,80550 PLN
10000 AMD105,61100 PLN