1 тысяча армянских драмов в камбоджийские риели

Сконвертируйте AMD в KHR по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = ៛10,49 KHR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 AMD в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,532110,5795
Низкий10,447410,4474
В среднем10,490010,5038
Изменение-0.14%-0.63%
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Соотношение 1 AMD к KHR

За последние 30 дней максимальный курс AMD к KHR составил 10,5321, а минимальный — 10,4474. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,4900. Изменение курса AMD к KHR в процентном соотношении составило -0.14.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к KHR составил 10,5795, а минимальный — 10,4474. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,5038. Изменение курса AMD к KHR в процентном соотношении составило -0.63.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

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AMD в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Камбоджийский риель
1 AMD10,49410 KHR
5 AMD52,47050 KHR
10 AMD104,94100 KHR
20 AMD209,88200 KHR
50 AMD524,70500 KHR
100 AMD1 049,41000 KHR
250 AMD2 623,52500 KHR
500 AMD5 247,05000 KHR
1000 AMD10 494,10000 KHR
2000 AMD20 988,20000 KHR
5000 AMD52 470,50000 KHR
10000 AMD104 941,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Армянский драм
1 KHR0,09529 AMD
5 KHR0,47646 AMD
10 KHR0,95292 AMD
20 KHR1,90583 AMD
50 KHR4,76458 AMD
100 KHR9,52915 AMD
250 KHR23,82288 AMD
500 KHR47,64575 AMD
1000 KHR95,29150 AMD
2000 KHR190,58300 AMD
5000 KHR476,45750 AMD
10000 KHR952,91500 AMD