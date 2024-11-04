История обменного курса армянский драм–камбоджийские риели

Обменный курс армянских драма/камбоджийские риели сейчас составляет 10,494, отражая изменение в размере -0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость армянских драмов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.037% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс армянский драм/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 10,568, и минимумом, равным 10,475, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.812%.