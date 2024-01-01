2 000 армянских драмов в болгарские левы

Сконвертируйте AMD в BGN по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = лв0,004716 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 AMD в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00470,0047
Низкий0,00460,0045
В среднем0,00470,0046
Изменение2.00%2.19%
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Соотношение 1 AMD к BGN

За последние 30 дней максимальный курс AMD к BGN составил 0,0047, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0047. Изменение курса AMD к BGN в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к BGN составил 0,0047, а минимальный — 0,0045. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0046. Изменение курса AMD к BGN в процентном соотношении составило 2.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Болгарский Лев
1 AMD0,00472 BGN
5 AMD0,02358 BGN
10 AMD0,04716 BGN
20 AMD0,09432 BGN
50 AMD0,23579 BGN
100 AMD0,47158 BGN
250 AMD1,17894 BGN
500 AMD2,35789 BGN
1000 AMD4,71577 BGN
2000 AMD9,43154 BGN
5000 AMD23,57885 BGN
10000 AMD47,15770 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Армянский драм
1 BGN212,05400 AMD
5 BGN1 060,27000 AMD
10 BGN2 120,54000 AMD
20 BGN4 241,08000 AMD
50 BGN10 602,70000 AMD
100 BGN21 205,40000 AMD
250 BGN53 013,50000 AMD
500 BGN106 027,00000 AMD
1000 BGN212 054,00000 AMD
2000 BGN424 108,00000 AMD
5000 BGN1 060 270,00000 AMD
10000 BGN2 120 540,00000 AMD