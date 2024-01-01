20 дирхамов ОАЭ в румынские леи

Сконвертируйте AED в RON по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = L1,264 RON

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON
1 AED в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,26371,2637
Низкий1,23821,2105
В среднем1,24871,2313
Изменение1.99%1.77%
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Соотношение 1 AED к RON

За последние 30 дней максимальный курс AED к RON составил 1,2637, а минимальный — 1,2382. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2487. Изменение курса AED к RON в процентном соотношении составило 1.99.

За последние 90 дней максимальный курс AED к RON составил 1,2637, а минимальный — 1,2105. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2313. Изменение курса AED к RON в процентном соотношении составило 1.77.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

AED в USD

AED в INR

AED в PKR

AED в EUR

AED в GBP

AED в PHP

AED в CAD

AED в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Румынский лей
1 AED1,26370 RON
5 AED6,31850 RON
10 AED12,63700 RON
20 AED25,27400 RON
50 AED63,18500 RON
100 AED126,37000 RON
250 AED315,92500 RON
500 AED631,85000 RON
1000 AED1 263,70000 RON
2000 AED2 527,40000 RON
5000 AED6 318,50000 RON
10000 AED12 637,00000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Дирхам ОАЭ
1 RON0,79133 AED
5 RON3,95664 AED
10 RON7,91327 AED
20 RON15,82654 AED
50 RON39,56635 AED
100 RON79,13270 AED
250 RON197,83175 AED
500 RON395,66350 AED
1000 RON791,32700 AED
2000 RON1 582,65400 AED
5000 RON3 956,63500 AED
10000 RON7 913,27000 AED