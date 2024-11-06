дирхам ОАЭ румынские леи История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса дирхам ОАЭ румынские леи. Это сводная страница дирхам ОАЭ (AED) румынские леи (RON) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AED и RON за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.

د.إ1,000 AED = L1,264 RON

Среднерыночный курс в 9 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса AED к RON

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RON

История обменного курса дирхам ОАЭ–румынские леи

Обменный курс дирхама ОАЭ/румынские леи сейчас составляет 1,264, отражая изменение в размере 0.575% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.111% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/румынские леи колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,267, и минимумом, равным 1,239, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.889%.

Самые популярные валюты на 9 ноября 2024 г.

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в румынские леи

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    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

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    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе