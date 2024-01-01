5 дирхамов ОАЭ в катарские риалы

Сконвертируйте AED в QAR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = QR0,9924 QAR

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График изменения обменного курса AED к QAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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QAR
1 AED в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,99270,9941
Низкий0,99240,9924
В среднем0,99250,9926
Изменение-0.01%-0.04%
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Соотношение 1 AED к QAR

За последние 30 дней максимальный курс AED к QAR составил 0,9927, а минимальный — 0,9924. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9925. Изменение курса AED к QAR в процентном соотношении составило -0.01.

За последние 90 дней максимальный курс AED к QAR составил 0,9941, а минимальный — 0,9924. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9926. Изменение курса AED к QAR в процентном соотношении составило -0.04.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Катарский риал
1 AED0,99238 QAR
5 AED4,96189 QAR
10 AED9,92377 QAR
20 AED19,84754 QAR
50 AED49,61885 QAR
100 AED99,23770 QAR
250 AED248,09425 QAR
500 AED496,18850 QAR
1000 AED992,37700 QAR
2000 AED1 984,75400 QAR
5000 AED4 961,88500 QAR
10000 AED9 923,77000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Дирхам ОАЭ
1 QAR1,00768 AED
5 QAR5,03840 AED
10 QAR10,07680 AED
20 QAR20,15360 AED
50 QAR50,38400 AED
100 QAR100,76800 AED
250 QAR251,92000 AED
500 QAR503,84000 AED
1000 QAR1 007,68000 AED
2000 QAR2 015,36000 AED
5000 QAR5 038,40000 AED
10000 QAR10 076,80000 AED