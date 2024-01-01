История обменного курса дирхам ОАЭ–катарские риалы

Обменный курс дирхама ОАЭ/катарские риалы сейчас составляет 0,992, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.015% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/катарские риалы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,993, и минимумом, равным 0,992, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.021%.