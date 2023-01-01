10 тысяч катарских риалов в дирхамы оаэ

Сконвертируйте QAR в AED по реальному обменному курсу

10000 qar
10075 aed

1.00000 QAR = 1.00750 AED

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса QAR к AED

1 мин. назад 1 QAR → 0 AED
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из катарских риалов в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите QAR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из QAR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for катарских риалов

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Обменные курсы Катарский риал / Дирхам ОАЭ
1 QAR1.00750 AED
5 QAR5.03750 AED
10 QAR10.07500 AED
20 QAR20.15000 AED
50 QAR50.37500 AED
100 QAR100.75000 AED
250 QAR251.87500 AED
500 QAR503.75000 AED
1000 QAR1007.50000 AED
2000 QAR2015.00000 AED
5000 QAR5037.50000 AED
10000 QAR10075.00000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Катарский риал
1 AED0.99255 QAR
5 AED4.96277 QAR
10 AED9.92554 QAR
20 AED19.85108 QAR
50 AED49.62770 QAR
100 AED99.25540 QAR
250 AED248.13850 QAR
500 AED496.27700 QAR
1000 AED992.55400 QAR
2000 AED1985.10800 QAR
5000 AED4962.77000 QAR
10000 AED9925.54000 QAR