50 дирхамов ОАЭ в камбоджийские риели

Сконвертируйте AED в KHR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ៛1 105 KHR

Среднерыночный курс в 18:11
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График изменения обменного курса AED к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 AED в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 107,24001 116,3200
Низкий1 104,82001 104,4800
В среднем1 106,02771 107,9000
Изменение-0.16%-0.97%
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Соотношение 1 AED к KHR

За последние 30 дней максимальный курс AED к KHR составил 1 107,2400, а минимальный — 1 104,8200. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 106,0277. Изменение курса AED к KHR в процентном соотношении составило -0.16.

За последние 90 дней максимальный курс AED к KHR составил 1 116,3200, а минимальный — 1 104,4800. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 107,9000. Изменение курса AED к KHR в процентном соотношении составило -0.97.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Камбоджийский риель
1 AED1 105,36000 KHR
5 AED5 526,80000 KHR
10 AED11 053,60000 KHR
20 AED22 107,20000 KHR
50 AED55 268,00000 KHR
100 AED110 536,00000 KHR
250 AED276 340,00000 KHR
500 AED552 680,00000 KHR
1000 AED1 105 360,00000 KHR
2000 AED2 210 720,00000 KHR
5000 AED5 526 800,00000 KHR
10000 AED11 053 600,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Дирхам ОАЭ
1 KHR0,00090 AED
5 KHR0,00452 AED
10 KHR0,00905 AED
20 KHR0,01809 AED
50 KHR0,04523 AED
100 KHR0,09047 AED
250 KHR0,22617 AED
500 KHR0,45234 AED
1000 KHR0,90468 AED
2000 KHR1,80936 AED
5000 KHR4,52340 AED
10000 KHR9,04680 AED