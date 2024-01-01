История обменного курса дирхам ОАЭ–камбоджийские риели

Обменный курс дирхама ОАЭ/камбоджийские риели сейчас составляет 1 105,360, отражая изменение в размере -0.037% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.170% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 1 107,240, и минимумом, равным 1 105,300, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.169%.