阿聯酋迪拉姆兌柬埔寨瑞爾匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌柬埔寨瑞爾的匯率目前為1,118.430，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.024%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌柬埔寨瑞爾的匯率波動，在22-07-2024高見1,119.110，並在26-07-2024低見1,117.370。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.092%。