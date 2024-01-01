500 дирхамов ОАЭ в иорданские динары

Сконвертируйте AED в JOD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = JD0,1932 JOD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса AED к JOD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 AED в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,19320,1932
Низкий0,19290,1928
В среднем0,19300,1929
Изменение0.09%0.11%
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Соотношение 1 AED к JOD

За последние 30 дней максимальный курс AED к JOD составил 0,1932, а минимальный — 0,1929. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1930. Изменение курса AED к JOD в процентном соотношении составило 0.09.

За последние 90 дней максимальный курс AED к JOD составил 0,1932, а минимальный — 0,1928. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1929. Изменение курса AED к JOD в процентном соотношении составило 0.11.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Иорданский динар
1 AED0,19315 JOD
5 AED0,96577 JOD
10 AED1,93153 JOD
20 AED3,86306 JOD
50 AED9,65765 JOD
100 AED19,31530 JOD
250 AED48,28825 JOD
500 AED96,57650 JOD
1000 AED193,15300 JOD
2000 AED386,30600 JOD
5000 AED965,76500 JOD
10000 AED1 931,53000 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Дирхам ОАЭ
1 JOD5,17725 AED
5 JOD25,88625 AED
10 JOD51,77250 AED
20 JOD103,54500 AED
50 JOD258,86250 AED
100 JOD517,72500 AED
250 JOD1 294,31250 AED
500 JOD2 588,62500 AED
1000 JOD5 177,25000 AED
2000 JOD10 354,50000 AED
5000 JOD25 886,25000 AED
10000 JOD51 772,50000 AED