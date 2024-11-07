История обменного курса дирхам ОАЭ–иорданские динары

Обменный курс дирхама ОАЭ/иорданские динары сейчас составляет 0,193, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.048% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/иорданские динары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,193, и минимумом, равным 0,193, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.079%.