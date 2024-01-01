5 000 дирхамов ОАЭ в алжирские динары

Сконвертируйте AED в DZD по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = دج36,28 DZD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AED к DZD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DZD
1 AED в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий36,326736,6240
Низкий36,188235,9491
В среднем36,263636,2345
Изменение0.25%-0.93%
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Соотношение 1 AED к DZD

За последние 30 дней максимальный курс AED к DZD составил 36,3267, а минимальный — 36,1882. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 36,2636. Изменение курса AED к DZD в процентном соотношении составило 0.25.

За последние 90 дней максимальный курс AED к DZD составил 36,6240, а минимальный — 35,9491. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 36,2345. Изменение курса AED к DZD в процентном соотношении составило -0.93.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Алжирский динар
1 AED36,28480 DZD
5 AED181,42400 DZD
10 AED362,84800 DZD
20 AED725,69600 DZD
50 AED1 814,24000 DZD
100 AED3 628,48000 DZD
250 AED9 071,20000 DZD
500 AED18 142,40000 DZD
1000 AED36 284,80000 DZD
2000 AED72 569,60000 DZD
5000 AED181 424,00000 DZD
10000 AED362 848,00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Дирхам ОАЭ
1 DZD0,02756 AED
5 DZD0,13780 AED
10 DZD0,27560 AED
20 DZD0,55120 AED
50 DZD1,37799 AED
100 DZD2,75598 AED
250 DZD6,88995 AED
500 DZD13,77990 AED
1000 DZD27,55980 AED
2000 DZD55,11960 AED
5000 DZD137,79900 AED
10000 DZD275,59800 AED