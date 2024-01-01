История обменного курса дирхам ОАЭ–алжирские динары

Обменный курс дирхама ОАЭ/алжирские динары сейчас составляет 36,285, отражая изменение в размере -0.070% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.048% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/алжирские динары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 36,416, и минимумом, равным 36,177, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.583%.