1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى بيزو فلبيني

تحويل TTD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
8.17 php

1.000 TTD = 8.172 PHP

Mid-market exchange rate at 17:54
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أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD1١٫٣٥٨٢٫٨٠٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٣١٫٥١٦٠٫٩١٦١٫٣٣٣
1 CAD٠٫٧٤١1٦١٫٣٢٥٠٫٥٧٩١٣٫٨٢٩١٫١٢٢٠٫٦٧٨٠٫٩٨٧
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١٦1٠٫٠٠٩٠٫٢٢٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٠١٦
1 GBP١٫٢٧٨١٫٧٢٦١٠٥٫٨٣٥1٢٣٫٨٦٦١٫٩٣٧١٫١٧١١٫٧٠٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Philippine Peso
1 TTD٨٫١٧٢٠٣ PHP
5 TTD٤٠٫٨٦٠١٥ PHP
10 TTD٨١٫٧٢٠٣٠ PHP
20 TTD١٦٣٫٤٤٠٦٠ PHP
50 TTD٤٠٨٫٦٠١٥٠ PHP
100 TTD٨١٧٫٢٠٣٠٠ PHP
250 TTD٢٬٠٤٣٫٠٠٧٥٠ PHP
500 TTD٤٬٠٨٦٫٠١٥٠٠ PHP
1000 TTD٨٬١٧٢٫٠٣٠٠٠ PHP
2000 TTD١٦٬٣٤٤٫٠٦٠٠٠ PHP
5000 TTD٤٠٬٨٦٠٫١٥٠٠٠ PHP
10000 TTD٨١٬٧٢٠٫٣٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار ترينيداد وتوباغو
1 PHP٠٫١٢٢٣٧ TTD
5 PHP٠٫٦١١٨٥ TTD
10 PHP١٫٢٢٣٦٩ TTD
20 PHP٢٫٤٤٧٣٨ TTD
50 PHP٦٫١١٨٤٥ TTD
100 PHP١٢٫٢٣٦٩٠ TTD
250 PHP٣٠٫٥٩٢٢٥ TTD
500 PHP٦١٫١٨٤٥٠ TTD
1000 PHP١٢٢٫٣٦٩٠٠ TTD
2000 PHP٢٤٤٫٧٣٨٠٠ TTD
5000 PHP٦١١٫٨٤٥٠٠ TTD
10000 PHP١٬٢٢٣٫٦٩٠٠٠ TTD