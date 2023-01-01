20 بيزو فلبيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل PHP إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

20 php
2.43 ttd

1.00000 PHP = 0.12154 TTD

Mid-market exchange rate at 02:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.072889.1551.464691.646160.9635518.7257
1GBP1.153411.23735102.831.689351.898651.1113621.5979
1USD0.932150.808179183.1051.36531.534450.8981517.455
1INR0.01121640.009724790.01203310.01642860.0184640.01080740.210035

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار ترينيداد وتوباغو
1 PHP0.12154 TTD
5 PHP0.60769 TTD
10 PHP1.21539 TTD
20 PHP2.43078 TTD
50 PHP6.07695 TTD
100 PHP12.15390 TTD
250 PHP30.38475 TTD
500 PHP60.76950 TTD
1000 PHP121.53900 TTD
2000 PHP243.07800 TTD
5000 PHP607.69500 TTD
10000 PHP1215.39000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Philippine Peso
1 TTD8.22784 PHP
5 TTD41.13920 PHP
10 TTD82.27840 PHP
20 TTD164.55680 PHP
50 TTD411.39200 PHP
100 TTD822.78400 PHP
250 TTD2056.96000 PHP
500 TTD4113.92000 PHP
1000 TTD8227.84000 PHP
2000 TTD16455.68000 PHP
5000 TTD41139.20000 PHP
10000 TTD82278.40000 PHP