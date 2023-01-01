5 بيزو فلبيني إلى فرنك سويسري

تحويل PHP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
١٠ xpf

1.00000 PHP = 1.99469 XPF

Mid-market exchange rate at 02:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.073389.19341.465221.64730.9635518.7317
1GBP1.1529411.23745102.8351.68931.899241.1109121.5965
1USD0.93170.808113183.1021.365151.53480.8977517.4524
1INR0.01121160.009724360.012033410.01642740.01846890.0108030.210012

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Philippine Peso / فرنك الـ CFP
1 PHP1.99469 XPF
5 PHP9.97345 XPF
10 PHP19.94690 XPF
20 PHP39.89380 XPF
50 PHP99.73450 XPF
100 PHP199.46900 XPF
250 PHP498.67250 XPF
500 PHP997.34500 XPF
1000 PHP1994.69000 XPF
2000 PHP3989.38000 XPF
5000 PHP9973.45000 XPF
10000 PHP19946.90000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Philippine Peso
1 XPF0.50133 PHP
5 XPF2.50666 PHP
10 XPF5.01332 PHP
20 XPF10.02664 PHP
50 XPF25.06660 PHP
100 XPF50.13320 PHP
250 XPF125.33300 PHP
500 XPF250.66600 PHP
1000 XPF501.33200 PHP
2000 XPF1002.66400 PHP
5000 XPF2506.66000 PHP
10000 XPF5013.32000 PHP