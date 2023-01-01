1 بيزو فلبيني إلى فرنك سويسري

تحويل PHP إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٢ xpf

1.00000 PHP = 1.99467 XPF

Mid-market exchange rate at 02:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0732589.18921.465251.64710.963618.7304
1GBP1.1530711.23755102.8431.689571.899251.111121.5977
1USD0.931750.808048183.1021.365251.534680.897817.452
1INR0.01121210.009723570.012033410.01642860.01846750.01080360.210007

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / فرنك الـ CFP
1 PHP1.99467 XPF
5 PHP9.97335 XPF
10 PHP19.94670 XPF
20 PHP39.89340 XPF
50 PHP99.73350 XPF
100 PHP199.46700 XPF
250 PHP498.66750 XPF
500 PHP997.33500 XPF
1000 PHP1994.67000 XPF
2000 PHP3989.34000 XPF
5000 PHP9973.35000 XPF
10000 PHP19946.70000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Philippine Peso
1 XPF0.50134 PHP
5 XPF2.50668 PHP
10 XPF5.01336 PHP
20 XPF10.02672 PHP
50 XPF25.06680 PHP
100 XPF50.13360 PHP
250 XPF125.33400 PHP
500 XPF250.66800 PHP
1000 XPF501.33600 PHP
2000 XPF1002.67200 PHP
5000 XPF2506.68000 PHP
10000 XPF5013.36000 PHP