10 بيزو فلبيني إلى دولار سنغافوري

تحويل PHP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ php
٠٫٢٤ sgd

1.00000 PHP = 0.02424 SGD

Mid-market exchange rate at 01:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.072889.17011.465121.646540.963618.7264
1GBP1.1528711.2368102.8021.68911.898241.1109121.5891
1USD0.932150.808538183.1191.36571.53480.898217.4556
1INR0.01121450.009727480.012030910.01643070.01846510.01080620.210007

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / دولار سنغافورة
1 PHP0.02424 SGD
5 PHP0.12121 SGD
10 PHP0.24243 SGD
20 PHP0.48486 SGD
50 PHP1.21215 SGD
100 PHP2.42429 SGD
250 PHP6.06073 SGD
500 PHP12.12145 SGD
1000 PHP24.24290 SGD
2000 PHP48.48580 SGD
5000 PHP121.21450 SGD
10000 PHP242.42900 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Philippine Peso
1 SGD41.24910 PHP
5 SGD206.24550 PHP
10 SGD412.49100 PHP
20 SGD824.98200 PHP
50 SGD2062.45500 PHP
100 SGD4124.91000 PHP
250 SGD10312.27500 PHP
500 SGD20624.55000 PHP
1000 SGD41249.10000 PHP
2000 SGD82498.20000 PHP
5000 SGD206245.50000 PHP
10000 SGD412491.00000 PHP